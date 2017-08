Kernen Einbruch in Firmengebäude

Unbekannte Einbrecher drangen in der Nacht zum Dienstag in der Tulpenstraße in ein Firmengebäude ein. Vermutlich mit einer Leiter gelangten die Eindringlinge im 1. Stock an ein gekipptes Fenster und brachen es auf.

In den Betriebsräumen hatten die Diebe es offenbar vorwiegend auf Bargeld abgesehen. Sie erbeuteten mehrere Geldkassetten und diverse Schlüssel, die sich darin befanden. Hinweise zum Tatgeschehen werden nun von der Polizei in Kernen unter Tel. 07151/41798 entgegengenommen.