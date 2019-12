Kernen Erneut Stromausfall in Kernen

Ein Gutachten der Universität Stuttgart sei schon im Gründungsjahr des Remstalwerks 2012 zum Schluss gekommen, dass es ein Fehler wäre, das kleine aus dem großen Netz herauszuschneiden. Vonseiten des Remstalwerks, dessen Aufsichtsratsvorsitzender der Kernener Ex-Bürgermeister Stefan Altenberger war, wurde immer wieder Kritik am Zustand des Netzes laut, wie es von der EnBW ans Remstalwerk übergeben worden sei. Die EnBW bestreitet diese Vorwürfe, zwischenzeitlich ruderte auch das Remstalwerk zurück. Remstalwerk-Geschäftsführerin Gabriele Laxander sagte nach einem stundenlangen Ausfall in der Nacht auf 1. Juli 2019 in Remshalden, man habe 2017 und 2018 jedes Jahr drei Millionen Euro ins Netz gesteckt. Auch in diesem Jahr seien es über eine Million Euro.. Und auch in diesem Jahr würden mehr als eine Million Euro investiert.

Die Kernener Blackout-Chronik

Zum Jahresbeginn 2017 hat das Remstalwerk die Stromversorgung für Kernen, Remshalden, Winterbach und Urbach übernommen. Seither ist es in Kernen zu mehreren Stromausfällen gekommen.

Am 23. Mai 2017 waren große Teile von Stetten und kleinere Gebiete in Rommelshausen zur Mittagszeit für drei Stunden ohne Saft. Der Rewe-Markt musste damals vorübergehend schließen. Ursache: Zwei Fehler im Mittelspannungsnetz.

Kein ganzes Jahr später, am 28. April 2018, folgte der nächste größere Blackout. Betroffen war ganz Stetten. Bis zu vier Stunden lang lagen einige Straßen nach Sonnenuntergang im Dunkeln, die Handballer mussten ein Spiel abbrechen. Ursache: ein fehlerhaftes Kabel im Mittelspannungsnetz.

Sieben Stunden ohne Strom waren manche Kernener dann am Abend des 12. November 2018. Ein „Erdschluss im Mittelspannungsnetz“ sorgte dafür, dass sowohl in Rommelshausen als auch in Stetten ganze Straßen im Dunkeln lagen, aber zum Beispiel auch die Agip-Tankstelle am Römer Ortseingang ohne Strom war. Ganz in der Nähe der Tankstelle wurde der Fehler dann gefunden: ein beschädigtes Kabel. Kein zwei Wochen später folgte ein kleinerer Blackout, nachdem im Niederspannungsbereich ein Schalter gefallen war.

Am Freitag, 24. Mai 2019, streikten am Morgen in Rommelshausen Toaster, Föhns und andere Elektrogeräte. Rund zwei Stunden dauerte es, bis die Versorgung wieder hergestellt war. Offizielle Ursache laut Remstalwerk: ein Fehler auf der Verbindungsleitung zwischen Kernen und Weinstadt. In der Kläranlage am Beibach war der Betrieb bis kurz vor 13 Uhr nur schwer eingeschränkt möglich.