Kernen Fliegerbombe auf Acker gefunden

Kernen.

Auf dem Gelände einer Gärtnerei im Gewann Am Esslinger Rain in der Nähe des Hirtenparkplatzes ist am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr eine Fliegerbombe gefunden worden. Beim Pflügen der neu angelegten Ackerfläche der Gärtnerei "Mitten in der Pampa", kam die Bombe zum Vorschein. Es dürfte sich dabei um eine Phosphorbombe aus dem Zweiten Weltkrieg handeln. Der zylindrische Gegenstand ist etwa 50 Zentimeter lang und hat einen Durchmesser von 20 Zentimetern. Er wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst des Regierungspräsidiums Stuttgart abgeholt und sichergestellt.