Schwere Verletzungen hat eine 60-jährige Frau am Freitag bei einem Unfall in Kernen erlitten. Ein 61-jähriger Fahrer eines Land-Rovers hatte am Freitagmorgen kurz vor 8 Uhr in der Kirchstraße rückwärts ausparken wollen. Als er den dortigen Gehweg querte, übersah er die Fußgängerin und stieß mit ihr zusammen. Die 60-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klink verbracht werden.