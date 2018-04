Kernen.

In der Kleinfeldstraße in Kernen-Stetten hat sich am Samstagabend gegen 19 Uhr eine Gasflasche auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses entzündet. Dabei griff das Feuer auf den darüber liegenden Dachstuhl über. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Zu Ursache konnten noch keine Angaben gemacht werden. Laut Polizei wurde die Gasflasche gekühlt. Es hat keine Verletzten gegeben.