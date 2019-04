Kernen Grünes Licht fürs Millionenprojekt Hangweide

Der Kaufpreis basiert auf einem Gutachten, das die Diakonie und die Projektpartner gemeinsam zur Wertermittlung des Areals in Auftrag gegeben haben. Eine Sozialquote für geförderten Wohnungsbau von 17,5 Prozent wurde dabei bereits berücksichtigt. Unverständnis herrscht bei CDU-Fraktionssprecher Andreas Wersch darüber, dass in einem früheren Gutachten rund vier Millionen Euro weniger veranschlagt worden waren, ehe die Diakonie Stetten die Verhandlungen im Sommer 2018 „öffentlichkeitswirksam unterbrochen“ habe ( wir berichteten ). Für Wersch und seine Fraktionskollegen – Benjamin Treiber stimmte als Einziger positiv ab – ist das Risiko „nicht abwägbar“. Wersch sagte: „Bei den 12,5 Millionen Euro bleibt es nicht.“ Auch sei die Entwicklung des Immobilienmarkts „völlig unberechenbar“.

Die 12,5 Millionen Euro vom Sommer 2018 seien „nur ein erster Entwurf“ gewesen, sagte Bürgermeister Stefan Altenberger, in der Folge hätten sich die Parameter geändert, die Preise seien aufgrund der Marktlage nach oben korrigiert worden. Auch er sei über die Preisentwicklung nicht glücklich. Sie schränke den Handlungsspielraum der Projektpartner deutlich ein, so Altenbeger – auch, was die Umsetzung der Wünsche aus der Bürgerbeteiligung angeht. Aber: „Wir haben zum ausgehandelten Kaufvertrag nur wenige Alternativen.“

Hans-Peter Kirgis (SPD): „Gut angelegtes Geld“

Keine Alternative, außer zuzustimmen, sahen OGL, UFW und auch die SPD – Stichwort: Wohnungsnot. Ein „Pappenstiel“ seien die 6,6 Millionen Euro zuzüglich der Nebenkosten nicht, sagte SPD-Sprecher Hans-Peter Kirgis: „Ja, es ist sehr viel Geld. In unseren Augen aber auch gut angelegtes Geld.“ Das Risiko sei dank der Partner Kreisbau und Kommunalentwicklung kalkulierbar. Die UFW-Fraktion stimmte zwar geschlossen zu, zeigte sich aber skeptisch, inwiefern aufgrund des hohen Preises die Vorgaben der Bürgerbeteiligung umsetzbar seien. Martin Weiß befürchtete, dass es „Normalverdiener“ sehr schwer haben werden, auf der Hangweide einen Bauplatz zu finden.

OGL-Sprecher Mathias Kramer sagte, seine Fraktion sehe die Entwicklung der Hangweide optimistisch: „Wir haben hier eine riesige Chance.“ Sein Fraktionskollege Michael Burger erinnerte an die Internationale Bauausstellung: Hier könne sich Kernen mit Konzepten für kostengünstiges Bauen hervortun. Unterschiedliche Ansichten vertraten die beiden PFB-Räte. Während Bettina Futschik den Daumen hob und trotz des Preisanstiegs auf die Berücksichtigung der Bürgerbeteiligung pochte, versagte Ebbe Kögel seine Zustimmung: Seiner Ansicht nach hätte die Gemeinde mindestens 51 Prozent der Flächen erwerben müssen, nicht, wie im Kooperationsvertrag festgelegt, nur 40 Prozent.

Das neue Wohngebiet soll zwischen 800 und 1200 Menschen fassen. Nach Vertragsabschluss wird Kernen nun einen städtebaulichen Wettbewerb veranstalten, ein Bebauungsplanverfahren einleiten, mit dem Abbruch der Bestandsgebäude und den Erschließungsmaßnahmen beginnen. Die gemeinsame Vermarktung der Fläche mit den Projektpartnern, sagte Bauamtschef Peter Mauch am Donnerstagabend, sei frühestens ab Mitte 2022 realistisch.