Kernen im Remstal Autoreifen, Kühlschrank und Kleider illegal entsorgt

Kernen im Remstal.

Einen großen Kühlschrank, 30 Autoreifen und einen Karton voller Kleider haben Unbekannte illegal in der Nähe des Schützenhauses in Kernen-Stetten entsorgt. Nach Angaben der Polizei, hatte eine Zeugin den Müll am Waldrand am Donnerstag (04.10.) kurz vor 18 Uhr entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Polizei Kernen bittet um Hinweise zu den Tatverdächtigen unter Telefon 0715141798.