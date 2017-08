Kernen im Remstal Einrbruch in ein Wohn- und Geschäftshaus

Nach dem bisherigem Stand der Ermittlungen drang der Täter auf bislang unbekannte Art und Weise in der Nacht zum Dienstag in die Betriebsräume einer dortigen Firma ein. Aus den Büros entwendete er die Wertgegenstände. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, sollte sich zur Klärung des Vorfalls bei der Polizei in Kernen unter Tel. 07151/41798 melden.