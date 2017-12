Kernen im Remstal.

Eine 55-jährige Autofahrerin wollte am Freitag (08.12) gegen 12.00 Uhr in der Pommerstraße wenden. Beim Zurücksetzten übersah sie einen vorbeifahrenden Radler. Der 56-jährige Biker stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Mann wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.