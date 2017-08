Kernen im Remstal.

Eine Gartenhütte im Gewann Tiergärtle ist am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr komplett niedergebrannt. Die örtliche Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften zum Löscheinsatz ausgerückt. Die Polizei vermutet, dass die Hütte zumindest fahrlässig in Brand geraten war, weil der Schließmechanismus der Eingangstüre Aufbruchsspuren aufwies. In der Hütte lagern überwiegend Gartengeräte. Die Ermittlungen hierzu dauern an.