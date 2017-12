Kernen im Remstal.

Auf dem Firmengelände einer Autowerkstatt in der Straße Auf der Höhe wurden in der Nacht zum Montag ca. 40 Kompletträder entwendet. Die unbekannten Diebe verschafften sich über die durchtrennte Umzäunung Zugang auf das Gelände, auf dem die Räder unter einer Abdeckung gelagert waren. Die Gebrauchträder wurden von den Dieben auf ein freies Feld transportiert, wo sie vermutlich auf einen Lkw verladen wurden. Wer in der Nacht hierzu Verdächtiges beobachtete oder gar das Transportfahrzeug wahrgenommen hat, sollte sich bitte bei der Polizei in Kernen unter Tel. 07151/41798 melden.