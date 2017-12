Kernen im Remstal.

Beim Rückwärtsausfahren aus einer Hofeinfahrt in der Karlstraße übersah ein 49-jähriger Kleinbus-Lenker am Dienstag (19.12) gegen 10.15 Uhr eine 62-jähriger Fußgängerin, welche hinter dem Fahrzeug auf dem Gehweg unterwegs war. Die Frau stürzte und verletzte sich dabei. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.