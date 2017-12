Kernen in Remstal.

Ein 65-jähriger Golf-Fahrer fuhr am Montag (04.12.) gegen 18.00 Uhr von Weinstadt in Richtung Kernen und wollte in den Kreisverkehr zur Karlstraße einfahren. Hierbei stieß er mit einer im Kreisel fahrenden Audi-Lenkerin zusammen. An den beiden Unfallautos entstand der Karambolage Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.