Kernen In Rathaus eingebrochen

Die Einbrecher gelangten so in die Büros, durchsuchten diese und entwendeten Wertgegenstände wie Handys und einige hundert Euro Bargeld. Die Eindringlinge versuchten noch gewaltsam in die Räumlichkeiten des Einwohnermeldeamts vorzudringen, was allerdings nicht gelang.

Die Täter hinterließen einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei Kernen hat am Dienstagmorgen die Ermittlungen übernommen. Nun werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 07151/41798 in Verbindung zu setzen.