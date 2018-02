Kernen/Karlsruhe "Zementmord"-Fall: Landgericht muss erneut entscheiden

Karlsruhe.

Vor über einem Jahrzehnt geschah im Schwäbischen eine Eifersuchtstat, die als "Zementmord" bekannt wurde - nun muss das Landgericht Karlsruhe erneut über die psychiatrische Unterbringung des Haupttäters entscheiden. Wie das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe am Freitag mitteilte, muss die in Pforzheim ansässige Strafvollstreckungskammer dabei Gutachten berücksichtigen, die in einem in Stuttgart laufenden Verfahren zur nachträglichen Sicherungsverwahrung eingeholt werden (Beschluss vom 7.2.2018 - 2 Ws 19/18). So lange kommt der heute 29-Jährige nicht auf freien Fuß.