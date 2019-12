Kernen Malathounis in Stetten: Mit dem Stern steigt der Druck

Kernen.

Zwei Kochmützen bedeuten „Hoher Grad an Kochkunst, Kreativität und Qualität“. Mit 16 Punkten ist das Malathounis in Kernen-Stetten das am höchsten bewertete Restaurant im Feinschmeckerführer Gault&Millau an Rems und Murr. Diesen Erfolg müssen sich Joannis Malathounis in der Küche und seine Frau Anna im Service jeden Tag aufs Neue erkämpfen. Zweimal im Jahr, vielleicht einmal im Monat ein tolles Sechs-Gang-Menü auf den Tisch zu zaubern, sei keine große Kunst, sagt Joannis Malathounis. Die Herausforderung in der Spitzengastronomie liege darin, sich jeden Tag aufs Neue zu motivieren, konstant auf hohem Niveau zu kochen und die Gäste stets mit neuen Kreationen zu überraschen.