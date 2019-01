Kernen Müllcontainer brennt - offenbar Brandstiftung

Kernen.

Ein Unbekannter hat am frühen Mittwochmorgen auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Bachstraße einen Restmüllcontainer angezündet. Die Feuerwehr aus Stetten rückte mit sieben Einsatzkräften an und löschte das Feuer rasch. Eine Zeugin war gegen 3.20 Uhr auf das Feuer und eine dunkel gekleidete Person, etwa 1,90 Meter groß, aufmerksam geworden, die von der Örtlichkeit flüchtete. Der Schaden am Container wird auf 300 Euro geschätzt.