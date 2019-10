Kernen Nach der Bürgermeisterwahl: Ärger in der SPD

„Er macht sich schwer unglaubwürdig“, schimpft Ulrich Lang am Dienstagnachmittag im Telefonat mit unserer Zeitung. Der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins hat soeben erst von Erich Ehrlichs Plan erfahren: Der 74-Jährige will nach 15 Jahren im Kernener Gemeinderat von der SPD-Fraktion zu den Unabhängigen Freien Wählern (UFW) wechseln. Ursprünglich hatte Ehrlich aus dem Gemeinderat austreten wollen (wir berichteten). Dass er nun doch bleibt, aber die Fraktion wechselt, was er zunächst ausgeschlossen hatte, ärgert Ulrich Lang: „Das ist ein starkes Stück.“

Der Wählerdruck war zu groß

Erich Ehrlich selbst sagt im Gespräch mit unserer Zeitung, er sei in den vergangenen Tagen von so vielen Bürgern gebeten worden, weiterzumachen, dass er dem Druck schließlich nachgegeben habe: „Ich will die Wähler nicht vor den Kopf stoßen.“ Auch dem neuen Bürgermeister Benedikt Paulowitsch wolle er ohne Vorurteile begegnen, in der SPD-Fraktion könne er aber nicht bleiben. „Das Vertrauen ist nicht mehr da, weil einfach nicht eingehalten wurde, was wir besprochen haben.“

Doch wie ist es zu dem SPD-Schlamassel gekommen?

Erich Ehrlich, bekannt als unermüdlicher ehrenamtlicher Schaffer für die Gemeinde, hatte die Wahlniederlage Stefan Altenbergers bei der Bürgermeisterwahl Ende September schwer getroffen. Der 74-Jährige war bekannt für seinen guten Draht zum langjährigen Rathauschef, den er als Gemeinderat fast durch die gesamte Amtszeit begleitet hat. Ehrlich sitzt seit 2004 ohne Parteibuch für die SPD im Gemeinderat: „Ein sozialer Demokrat war ich schon immer“, sagt Ehrlich, „nur kein Sozialdemokrat.“