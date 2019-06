Kernen Nach der Wahl: Zoff zwischen Ratsfraktionen

„Die Behauptung des PFB, die anderen Parteien im Gemeinderat erhielten für den Wahlkampf Steuermittel oder andere Unterstützung, ist schlichtweg falsch!“, heißt es in der Stellungnahme des Kernener CDU-Vorsitzenden Andreas Niederle. Das PFB hatte im aktuellen Mitteilungsblatt um Spenden gebeten und in diesem Zusammenhang geschrieben: „Das PFB musste seinen Wahlkampf komplett alleine finanzieren, wir bekommen keine Steuergelder oder sonstige Unterstützung wie die in unserem Gemeinderat vertretenen Parteien.“

In ihrer Stellungnahme, die auch in den sozialen Medien geteilt wurde, entgegnet die CDU: „Das genaue Gegenteil der PFB-Fake-News ist wahr: Die CDU Kernen erhält keinerlei finanzielle oder personelle Unterstützung für den Kommunalwahlkampf, erst recht keine Steuermittel.“ Vielmehr sei der Wahlkampf der CDU „ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanziert“ worden, schreibt Niederle: „Während der Legislaturperiode des Gemeinderats legen wir bei der CDU Kernen regelmäßig Mittel aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen zurück, um im nächsten Wahlkampf wieder handlungsfähig zu sein.“

Angespanntes Verhältnis