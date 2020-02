Kernen Nach Hinweis vom FBI: Kernener wegen Kinderpornos vor Gericht

Von Gattin vom Suizid abgehalten

Es gab schon Verfahren am Amtsgericht Waiblingen, da wurden Familienväter für das Versenden oder den Besitz von Kinderpornos verurteilt, ohne dass ihr Umfeld jemals von den Vorwürfen erfahren hat. Im Fall des Kerneners ist das anders. Am Tag nach der Hausdurchsuchung habe er seiner Ehefrau alles gebeichtet, berichtet der 65-Jährige im Verhandlungssaal. Die Frau ist die einzige Zuschauerin an diesem Vormittag im Amtsgericht. Dass sie anwesend ist, darin sieht die Verteidigerin des Mannes den Beweis, dass sie nach wie vor zu ihrem Gatten hält. Die Gefährtin sei es auch gewesen, die ihren Mann, nachdem er aufgeflogen war, vom Selbstmord abgehalten habe und mit ihm gemeinsam dafür gesorgt, dass er sich in eine Psychiatrie begeben hat. Zwei Monate lang war der 65-Jährige nach der Hausdurchsuchung stationär in Behandlung. Doch schon in den Jahren zuvor hatte er unter Depressionen gelitten, die schließlich zu seiner Dienstunfähigkeit geführt hatten.

Die Bilder von missbrauchten Kindern, so stellt es der Mann vor Gericht dar, habe er sich heruntergeladen, in der verzweifelten Hoffnung, durch sie einen sexuellen Kick zu erfahren – er leide seit langem unter Impotenz. „Mit normalen nackten Menschen war irgendwann nichts mehr zu erzwingen, mit Kindern aber auch nicht. Ich habe die Fotos trotzdem weiter hochgeladen, was absoluter Blödsinn war“, gibt der Mann zu.

Angeklagter: "Es tut mir Leid, was ich gemacht habe"

Als Richter Steffen Kärcher ihn daran erinnert, dass jedem Foto ein „mitunter sehr schwerer“ tatsächlicher Missbrauch vorangegangen sei, antwortet der Mann: „Das ist mir im Nachhinein erst richtig klargeworden.“ Seine letzten Worte vor der Urteilsverkündung lauten: „Es tut mir Leid, was ich gemacht habe. Ich kann mich leider nicht bei den Opfern entschuldigen.“

Am Ende bleibt Richter Kärcher unter der „magischen Grenze“ von einem Jahr Freiheitsstrafe. Eine solche Verurteilung hätte dafür gesorgt, dass der Mann alle Pensionsansprüche verloren hätte, eine Härte, die auch die Staatsanwältin dem bis dato unbescholtenen Bürger nicht zumuten wollte. Der Mann habe – so sieht es naturgemäß auch seine Verteidigerin – alles unternommen, um das Geschehene aufzuarbeiten, sich in Therapie begeben und offen angesprochen, was er getan hat. Vor Gericht habe er sich reuig und geständig gezeigt. Eine Rückfallgefahr bestehe nicht, die Fotos hätten seine sexuellen Probleme nicht gelöst, er sei nicht pädophil.

Die zehn Monate Freiheitsstrafe, die er aufgebrummt bekommt werden zu zwei Jahren auf Bewährung ausgesetzt. Ans Deutsche Rote Kreuz muss er 2600 Euro zahlen, hinzu kommen circa 1000 Euro Verfahrenskosten und ein Disziplinarverfahren, wie es gegen Staatsbedienstete üblich ist – hier hat der Mann weitere Einbußen zu befürchten. Er verzichtete auf Rechtsmittel – das Urteil ist damit rechtskräftig.