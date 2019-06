Kernen Noch ein Supermarkt in Rommelshausen?

Ist der Gemeinderat über den Stand der Dinge informiert, sollen auch die Bürger mit ins Boot genommen werden, kündigt Altenberger an: „Wenn wir an einem gewissen Punkt sind, dass die Planungen konkreter sind, wollen wir eine Bürgerinformation machen. Wir wollen wissen, wie das von den Bürgern gesehen wird.“

Mit Widerstand von Anwohnern, die viel Verkehr und Lärmbelästigung durch Lastwagen befürchten, wäre vermutlich zu rechnen. Und auch im Gemeinderat herrschen Zweifel am Bedarf für einen zusätzlichen Supermarkt.

Keine Leerstände im Einzelhandel

Er selbst habe sich noch keine abschließende Meinung darüber gebildet, sagt Altenberger. Die Lage des Einzelhandels in beiden Ortsteilen sei stabil, Aldi und Rossmann seien „große Frequenzbringer“, es gebe keine Leerstände im Einzelhandel. Macht ein zusätzlicher Markt also überhaupt Sinn? Altenberger: „Ich kann Ihnen nicht beantworten, ob wir das wollen. Wir wissen nicht, was das mit der stabilen Ortsmitte machen würde. Ist das verträglich? Da möchten wir uns Zeit lassen.“

Es sei allerdings auch unseriös, einen solchen Markt kategorisch abzulehnen: „Wenn das Grundstück bebaut ist, haben wir keine innerörtlichen Flächen mehr, auf denen so etwas möglich wäre.“ Bauamtschef Mauch sieht in einem Lebensmittelmarkt im Ort einen „Beitrag zum Klimaschutz“ – weil die Leute ihr Auto eher stehen ließen.

Altenberger: "Ich bin seit Jahren dran an einem Bio-Supermarkt"

Einen Vollsortimenter auf der Grünen Wiese, etwa bei Aldi, schließt die Verwaltung aus. Sollte sich die Gemeinde tatsächlich für einen neuen Supermarkt in der Ortsmitte entscheiden, würde die Ladenfläche zunächst ausgeschrieben werden. Sollte Edeka dann den Zuschlag bekommen, hätte Stefan Altenberger auch schon eine Idee für die frei werdende Fläche in der Karlstraße: „Ich bin seit Jahren dran an einem Bio-Supermarkt, die wollen an eine Durchgangsstraße. Da müssten wir dann aber erst einmal mit Plattsalat (Bioladen in Rommelshausen, Anm. d. Red.) reden. Wir wollen wirklich niemanden vergraulen.“