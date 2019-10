Kernen Paulowitsch vorerst Bürgermeister ohne Stimmrecht

Thomas Hornauer, der selbst ernannte König aus Plüderhausen, weilt seit einigen Wochen in Thailand und spricht nur ab und zu per Youtube zu seinen vermeintlichen Untertanen. Allerdings hat der 59-Jährige vor seiner Reise noch fristgerecht Einspruch gegen die Wahl von Benedikt Paulowitsch (31) zum Bürgermeister von Kernen beim Landratsamt eingelegt. Überrascht hat das niemanden, Hornauer hatte diesen Schritt schließlich schon früh angekündigt. Und er geht ihn nicht zum ersten Mal: Auch nach seiner Kandidatur in Plüderhausen Anfang 2018 focht er die Wiederwahl von Amtsinhaber Andreas Schaffer an. Der 65-Jährige wurde deshalb erst eineinhalb Jahre später, im Juli 2019, ins Amt eingesetzt.

Allerdings, und das ist der große Unterschied zum Fall des Bürgermeister-Neulings Benedikt Paulowitsch, konnte Amtsinhaber Schaffer seinen Geschäften schon vorher uneingeschränkt nachgehen. Zwar wurde mit der offiziellen Einsetzung abgewartet, bis die Klagen Hornauers (und seiner Kumpanin Fridi Miller) vom Verwaltungsgericht abgewiesen worden waren, doch Schaffer war schon vorher nicht nur „Amtsverweser“, sondern Bürgermeister.

Hauptamtlicher Beamter auf Zeit

„Bürgermeister“ darf sich bald auch Benedikt Paulowitsch nennen. Offiziell wird er aber als „Amtsverweser“ ins Rathaus einziehen. In einer aktuellen Pressemitteilung der Gemeinde heißt es, derzeit werde „verwaltungsintern alles vorbereitet, dass der Kernener Gemeinderat in seiner Sitzung am 7. November Benedikt Paulowitsch ab dem 15. November zum Amtsverweser bestellen kann – sofern bis dahin der Wahlerlass des Landratsamtes vorliegt.“