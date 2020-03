Kernen Pflegekräfte, Helden des Krisen-Alltags

Ralph Storz hat schließlich im Internet-Auktionshaus Ebay zugeschlagen. „49 Euro für einen Liter Desinfektionsmittel. Dafür kaufe ich normalerweise 50 Liter“, sagt er. Auf Dauer können sich die „Pflegeengel“ das nicht leisten. Ralph Storz hat deshalb im Baumarkt Ethanol besorgt und es zu einem Apotheker gebracht, der die restlichen Zutaten parat hat: Storz lässt sich das Mittel jetzt von Hand mischen. Knapp sind Desinfektionsmittel, Mundschutz und Co nur, weil plötzlich Privatleute medizinische Ausrüstung horten. Sabrina Storz schwankt zwischen Verständnis und Ärger: „Ich weiß, jeder möchte sich schützen. Die Menschen haben Angst. Aber: Im Prinzip könnten wir, die an der Basis arbeiten, ja die Hauptträger sein. Wir müssen dafür kämpfen, die Ansteckungsgefahr so niedrig wie möglich zu halten.“ Nicht nur sie, sagt Storz, auch die anderen Pflegedienste im Ort, die einen „sensationellen Job“ machten, hätten mit der Knappheit zu kämpfen.

Was, wenn der Pflegedienst den Betrieb einstellen muss?

Gemeinsam mit der Gemeinde und den anderen Diensten ist ein Notfallkonzept auf den Weg gebracht worden. Schließlich sind das Ehepaar Storz und seine Mitarbeiter nicht gewappnet davor, selbst in Quarantäne zu müssen. Dann könnte es passieren, dass der gesamte Pflegedienst vorübergehend schließen muss. In diesem Fall würden andere Anbieter Klienten von den „Pflegeengeln“ übernehmen – wie auch im umgekehrten Fall. In einer Kundenliste hat Sabrina Storz festgehalten, wer welche Unterstützung benötigt. Wo das möglich ist, würden zunächst Familie und Nachbarn gebeten, sich um die Menschen zu kümmern. Dann würde versucht, die Betreuung durch einen anderen Pflegedienst zu gewährleisten. Sollte das auch nicht hinhauen, wäre das Gesundheitsamt in der Pflicht. Das Ehepaar Storz hofft, dass dieses Szenario nicht eintritt – noch gibt es in ihrem Umfeld keinen bestätigten Corona-Fall.

Überhaupt gilt für Ralph Storz: „Wir müssen nach außen einfach einen kühlen Kopf bewahren. Wenn unsere Pflegerinnen hysterisch sind, wie soll dann eine 80-Jährige reagieren, die sowieso schon Angst hat?“ Aber natürlich treibt die Ausnahmesituation auch die Pflegekräfte um. In Teambesprechungen (bei denen großer Abstand gehalten wird) tauschen sie sich unter anderem über die Sorge aus, sich zu infizieren und das Virus dann an Risikopatienten weiterzugeben. Manche tragen bei den Klienten Mundschutz und Handschuhe, im Privaten sind die Sozialkontakte sowieso auf ein Minimum heruntergeschraubt. „Wir sagen den Mitarbeitern immer wieder: Ihr seid wichtig, wir brauchen euch jetzt alle“, sagt Sabrina Storz. Sie und ihr Mann sind stolz auf ihre Mannschaft: „Gerade in der jetzigen Situation wird von allen viel Flexibilität verlangt. Ich finde es ganz toll, dass die Mitarbeiter da mitziehen.“

Wie leere Toilettenpapier-Regale auch Alltagshelden frustrieren

„Flexibilität“, das heißt im Pflegeberuf oft eines: länger arbeiten. Ein Grund dafür sind die Hamsterkäufe der vergangenen Wochen. Denn die „Pflegeengel“ kaufen für ihre Kunden auch ein. „Wir pflegen sehr viele inkontinente Personen – und haben ein unheimliches Problem mit der Versorgung mit Toilettenpapier“, sagt Sabrina Storz. Wenn ein Pfleger für drei Haushalte Klopapier einkaufen soll, kann es derzeit passieren, dass er mehrere Läden abklappert und am Ende doch mit leeren Händen dasteht. Das frustriert.

Manchmal stoßen auch die Helden des Alltags an ihre Grenzen.