Kernen Post in Stetten öffnet nur zwei Stunden täglich

Denn mit den Öffnungszeiten einer festen Filiale kann der blaue Post-Container nicht im Ansatz mithalten. Die Stettener Post hat zwar an sechs Tagen die Woche geöffnet, allerdings nur für jeweils zwei Stunden: montags, dienstags und freitags von 11 bis 13 Uhr, mittwochs und donnerstags von 14.30 bis 16.30 Uhr und samstags von 8 bis 10 Uhr. Das macht insgesamt zwölf Stunden pro Woche. Zum Vergleich: Irmgard Möhlmanns Gardinenladen, in dem die Post bis zum Juni 2019 untergebracht war, hatte 30 Stunden geöffnet. Die Filiale im Buntstift Rommelshausen kommt sogar auf 41,5 Stunden in der Woche.

„Das kann man den Bürgern eigentlich nicht zumuten“

Entsprechend verhalten fielen am Freitag die ersten Reaktionen in Kernen aus. „Schön, dass es demnächst endlich wieder eine Poststelle in Stetten gibt, schade, dass diese dann nur zwei Stunden am Tag geöffnet ist“, sagte Mathias Kramer, Fraktionschef der Offenen Grünen Liste im Gemeinderat auf Anfrage unserer Zeitung. Positiv sei, dass zwei verschiedene Öffnungszeiten unter der Woche angeboten werden. Kramer rechnet aber mit langen Wartezeiten für die Kunden am Schalter: „Berufstätige werden bei diesen Öffnungszeiten größtenteils nur den Samstag nutzen können. Hier wird der größte Andrang zu erwarten sein.“ Ebbe Kögel (Parteifreies Bündnis), der die Post schon in der Vergangenheit stark kritisiert hat, ist ebenfalls unzufrieden: „Kein Ruhmesblatt“ sei dieses Kapitel für die Post, die ja seit November 2018 vom Ende der Zusammenarbeit mit Möhlmann gewusst habe. Was die Öffnungszeiten angeht, spricht Kögel gar von einer „Verhöhnung der Kunden“. Er fordert: „Zumindest sollten sie eine Abendöffnung bis 19 Uhr anbieten, für Berufstätige.“ Ähnlich sieht es Hans Dietzel (Unabhängige Freie Wähler). Die Post sei offenbar lediglich bereit, „die gesetzlich vorgegebenen täglichen Öffnungszeiten von zwei bis drei Stunden einzuhalten“. Seitens der Gemeinde und der Öffentlichkeit müsse „Druck gemacht werden“ so Dietzel. Die Gemeinde müsse sich weiterhin um eine langfristige Lösung bemühen: „Eine Variante könnte sein, dass zusätzlich zur Postagentur ein DHL-Paket-Shop in Stetten eingerichtet wird.“ Packstationen einzurichten, das hat auch die SPD von Fraktionschef Hans-Peter Kirgis schon einmal gefordert. Er schimpft über die nun angekündigten Öffnungszeiten: „Das ist völlig unzureichend, das kann man den Bürgern eigentlich nicht zumuten. Es bringt zum Ausdruck, wie wichtig der Post ihre Kunden sind.“