Kernen/Radolfzell "Es hat nicht gereicht" - Nächste Niederlage für Altenberger

Direkt nach der Verkündung des Ergebnisses sagte Stefan Altenberger: „Es hat leider nicht gereicht.“ Er sei vermutlich nicht so nah an den Stadträten dran wie Monika Laule. „Nun gilt es das Ergebnis zu akzeptieren“, sagte Altenberger. So berichtet es der Südkurier.

Altenberger: „Ich bin nicht planlos“

Am nächsten Tag möchte sich der Kernener Ex-Bürgermeister auf Anfrage unserer Zeitung nicht zu seiner Niederlage äußern. So viel verrät der 55-Jährige dann aber doch: „Ich bin nicht planlos.“ Sozialbürgermeister in Radolfzell zu werden, sei eine neue Chance gewesen, nun gelte es, sich weiter umzuschauen – wie bei jedem normalen Bewerbungsprozess, betont Altenberger.

In Radolfzell wäre er bei einem Wahlerfolg Sozialbürgermeister unter Oberbürgermeister Martin Staab (55) geworden. Staab ist ein alter Bekannter aus dem Remstal: Er war Erster Bürgermeister von Waiblingen, ehe er 2013 bei der OB-Wahl am Bodensee gewann. Sein Verhältnis zur Beigeordneten Monika Laule galt lange als zerrüttet. Altenberger bestreitet aber, sich auf Anfrage Staabs in Radolfzell beworben zu haben. Dass die vermeintliche Verbindung zu Staab ihm bei der Wahl geschadet habe, kann der Kernener sich schon vorstellen. Gemeinderäte in Radolfzell hätten ihm bestätigt, dass die Wahl nicht an seiner Qualifikation gescheitert sei.