Kernen/Remshalden Remstalwerk wächst und investiert weitere Millionen

Eigentlich wollte das Remstalwerk am Mittwoch in einem Pressegespräch von einer Klausurtagung mit Aufsichtsrat und Geschäftsleitung berichten, die bereits vor knapp einem Monat stattgefunden hat. Doch das Gespräch musste wegen der aktuellen Lage rund um das Coronavirus abgesagt werden. Stattdessen verschickte Remstalwerk-Geschäftsführerin Gabriele Laxander eine ausführliche Pressemitteilung. Darin kündigt das Remstalwerk unter anderem an, weitere Millionen in die Infrastruktur zu investieren – und in Zukunft mehr auf eigene Experten zu setzen. Die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Schorndorf endet nach diesem Jahr.

Neues Personal für mehr Eigenständigkeit

Es sei von Anfang an geplant gewesen, sagt Gabriele Laxander auf Nachfrage unserer Zeitung, dass die Stadtwerke Schorndorf die Organisation des Stromnetzes nur so lange übernehmen würden, „bis wir selbst laufen können“. Jetzt steht fest: Zum kommenden Jahr „soll die Organisation des Stromnetzes ins eigene Haus übergehen“, wie es in der Pressemitteilung heißt. Bislang wurden beispielsweise Häuslesbauer von den Stadtwerken Schorndorf betreut. Darüber hinaus sollen künftig das Niederspannungsnetz sowie die Straßenbeleuchtung von eigenem technischen Personal betreut werden. Das Remstalwerk verspricht sich dadurch eine effektivere Koordination und schnellere Reaktionszeiten. Laxander bestätigt: „Wir werden Monteure, Meister, einen Ingenieur und eine kaufmännische Kraft einstellen.“ Insgesamt wächst das Remstalwerk von derzeit 19 auf bald 27 Mitarbeiter. Die Bereiche Stromnetz-Leitstelle, Mittelspannungsnetz und 24/7-Bereitschaftsdienst wird das Remstalwerk vorerst weiterhin in die „erfahrenen Hände spezialisierter Dienstleister“ legen.