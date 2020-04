Kernen-Rommelshausen Bauarbeiten am Kinderhaus Pezzettino schreiten voran

Kernen.

Der Kindergarten Pezzettino in der Blumenstraße wird für rund 4,4 Millionen Euro saniert und erweitert. Statt der bisherigen drei Gruppen sollen in Zukunft fünf Gruppen hier betreut werden. 2019 wurde mit dem Abriss des nördlichen Gebäudeteils begonnen. Hier entsteht jetzt ein zweigeschossiger Neubau. Der Altbau wird saniert. Der Neu- beziehungsweise Anbau an das Kinderhaus wird in Holzrahmenbauweise ausgeführt. Sowohl das bestehende Gebäude als auch der Neubau erhalten eine Holzfassade. Sind die Arbeiten erst einmal abgeschlossen, wird das Kinderhaus Pezzettino in die Kategorie Niedrigenergiehaus fallen, es erhält einen KfW-55-Energiestandard. Träger ist der Evangelische Kindergartenverein. Für die Zeit der Baumaßnahmen sind die Kindergartenkinder im Pavillon in den Kirchgärten, neben dem Rathaus, untergebracht (wir berichteten) – wobei derzeit natürlich an eine geregelte Kita-Betreuung nicht zu denken ist.