Kernen-Rommelshausen "Das System macht die Vereine kaputt"

Der Vorsitzende des Musikvereins Josef Gschwandl (57) übt deutliche Kritik am Staat: „Die Kosten steigen immer weiter, doch der Freibetrag für Vereine ist seit der Einführung des Euros gleich geblieben.“ Dieser Freibetrag liegt bei 35 000 Euro Umsatz pro Jahr. 2017, als das CRP-Konzert besonders gut besucht war, hat der Musikverein diese Grenze überschritten. Deshalb zahlt der Verein jetzt drauf: in Summe fast 7000 Euro an Gewerbe- und Körperschaftssteuern. Zu den Einnahmen beim CRP kamen laut Gschwandl auch die Umsätze aus der Römer Kirbe und durch das verpachtete Vereinsheim. Die fälligen Steuern könnten dadurch aber nicht gedeckt werden.

Bei schlechtem Wetter fällt der Gewinn aus, die Kosten bleiben

Das Problem: Finanziert wurde das Konzert in der Vergangenheit hauptsächlich durch Sponsoren, Firmen aus Kernen und Umgebung, die dafür ihren Namen auf den großen Plakaten des Vereins wiederfanden. Das Geld, dass die Römer Musiker von den Firmen bekamen, mussten sie als Einnahmen beim Finanzamt anmelden. Das heißt: Jeder Euro, der in die Veranstaltung floss, brachte den Verein näher an die Obergrenze des Freibetrags.

12 000 bis 15 000 Euro kostet das CRP laut Gschwandl insgesamt. Rund 2000 bis 3000 Euro Gewinn macht der Verein in einem guten Jahr. Das Wetter birgt ein großes Risiko: Im verregneten Frühsommer 2019 hat der Musikverein kaum etwas verdient. „Eintritt können wir nicht verlangen, das birgt die Gefahr, dass wir in die Steuerfalle tappen“, sagt Gschwandl. Passierte das trotzdem, wie 2017, machten die Musiker Miese.