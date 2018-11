Kernen-Rommelshausen Der Tag des Rosenkohls

Kernen-Rommelshausen. Das Hohelied des Rosenkohls ist am Sonntag in Rommelshausen angestimmt worden. Aus gutem Grund, gehört Rommelshausen doch zu den zwei größten baden-württembergischen und fünf größten deutschen Anbaugebieten. Fünf Betriebe bauen auf 15 Hektar das Wintergemüse an. Zwei von ihnen – Haap und Fischer – stellten sich bei der Rosenkohlhocketse im Bürgerhaus vor.