Kernen-Rommelshausen Die Fahrradboxen am Bahnhof sind da

Kernen-Rommelshausen.

Die Fahrradboxen am Bahnhof in Rommelshausen sind da. Sie wurden am Montag und Dienstag aufgestellt. Mieten lassen sich die Boxen allerdings noch nicht: „Anlage derzeit nicht in Betrieb“ steht auf Zetteln, die ein Mitarbeiter der Gemeinde am Mittwoch an die grauen Container mit den gelben Piktogrammen klebte. Das liegt daran, dass die Stromversorgung für die Boxen noch nicht hergestellt war – das Remstalwerk arbeitete am Mittwoch daran.