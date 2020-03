Kernen-Rommelshausen Fahrradboxen am Bahnhof ab Mittwoch einsatzbereit

Tagesbuchungen sind nicht möglich

Die Boxen seien für Pendler gedacht, die am Bahnhof in die S-Bahn steigen, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde Kernen. Tagesbuchungen sind an der Anlage aktuell nicht freigeschaltet. Hierzu wäre das Anmeldeprozedere mit jeweils neu anzufordernden Zugangsdaten zu aufwendig, so die Verwaltung. Sie wolle abwarten, ob für Tagesbuchungen überhaupt Bedarf besteht. Diese würde einen Euro Kosten.