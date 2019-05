Kernen-Rommelshausen Gegenstand auf Gleisen - S-Bahn ausgebremst

Rommelshausen.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagvormittag (05.05.) zwischen 9.10 Uhr und 10 Uhr einen Absperrbalken von einer Baustelle gestohlen, und ihn auf die Bahngleise am S-Bahn Haltepunkt in Rommelshausen gelegt. Der Lokführer einer einfahrenden S-Bahn der Linie S2 nach Schorndorf bemerkte den Gegenstand im Gleisbett und leitete eine Schnellbremsung ein. Nach jetzigem Stand wurde keiner Reisenden im Zug verletzt, auch die S-Bahn blieb ohne Schäden.