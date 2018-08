Kernen-Rommelshausen Update: Geschäfte mit Parolen beschmiert

Vom Bürgerhaus über die Stettener Straße bis zum Bahnhof zieht sich eine Spur von roten und schwarzen Schriftzügen über Fassaden und Schaufenster. "Mörder!" steht beispielsweise an der Metzgerei Schäfer, "Ausbeutung" und "Sklaverei" lauten die Vorwürfe an der Kik-Filiale. An der Bahnhofshalle wird dagegen die Legalisierung von "Cabannis" gefordert. Auch einige teuere Autos sollen nach Polizeiangaben den Schmierereien zum Opfer gefallen sein.

Für die Mitarbeiter der betroffenen Geschäfte heißt es vorerst: Schaden begrenzen. Beim Bürgerhaus wird bereits krätig geschrubt, und auch bei der Edeka-Filiale putzte am vormittag bereits ein Mitarbeiter die Scheibe. Doch die Farbe hält sich hartnäckig. Bei KiK ist man deshalb vorerst dazu übergegangen, die Fassade teilweise mit Plakaten und Planen zu überdecken.

Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 20 000 Euro. Wer sich für die Schmierereien verantwortlich zeichnet, ist bislang unklar.

Das Polizeipräsidum Aalen kündigte an, noch am Mittag eine Pressemitteilung herauszugeben.