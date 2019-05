Kernen-Rommelshausen Grünes Licht für Sozialwohnungen

Insgesamt fast sieben Millionen Euro kostet die neue Wohnanlage der Kreisbau, die westlich des Rommelshausener Friedhofs entstehen wird. Das Projekt ist auch deshalb so teuer, weil in den Hang hineingebaut werden muss – und die Preise explodierten, während sich der Baubeginn verzögerte. Die Gemeinde Kernen wird sich mit rund 650 000 Euro an den Erschließungskosten beteiligen. Den Grund und Boden überlässt sie der Kreisbaugesellschaft für 50 Jahre im Erbbaurecht. 30 Jahre lang erhebt die Gemeinde keinen Erbbauzins, sichert sich für diese Zeit aber das Belegungsrecht der Wohnungen, die zwischen 40 und 54 Quadratmeter groß sind.

„Je mehr Mittel vom Land, desto günstiger wird es für Kreisbau und Gemeinde“

In 24 Wohnungen werden Menschen mit Wohnberechtigungsschein zu einer reduzierten Miete leben. Zwölf weitere Wohnungen mietet die Gemeinde für 12,80 Euro den Quadratmeter von der Kreisbau – als Anschlussunterbringung für Flüchtlinge. Bürgermeister Stefan Altenbergers Wunsch ist es, dass diese Menschen, sobald sie eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis haben und eigenes Geld verdienen, ebenfalls in den vom Land geförderten Wohnbau (33 Prozent unter der ortsüblichen Miete) wechseln: „Je mehr Mittel vom Land, desto günstiger wird es für Kreisbau und Gemeinde“, sagte Altenberger in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend. Der Gemeinderat stimmte den Plänen und der Kooperation mit der Kreisbaugesellschaft schließlich ohne Gegenstimme zu.

Bei der Erschließung trägt die Gemeinde einen Teil der Kosten für Wasserversorgung, Stellplätze und den Ausbau beziehungsweise die Fertigstellung der Friedhofstraße und der Straße Am Weihergraben. Weil die Straße Am Weihergraben zwischen der Halden- und der Friedhofstraße „erstmalig hergestellt“ werden soll, hier also noch nie Erschließungsbeiträge erhoben wurden, werden die Anwohner nach Abschluss der Bauarbeiten zur Kasse gebeten (siehe Infokasten). Ähnlich war es in jüngster Vergangenheit den Anwohnern der Rotenbergstraße in Stetten ergangen.