Kernen-Rommelshausen Isabel Kritzer veröffentlicht ihren ersten Thriller

Der Thriller „Captum“ erzählt das Schicksal des Jugendlichen David: Die Geschichte beginnt an dem Tag, an dem der mexikanische Junge fast verhungert. Seine beste Freundin Mia rettet ihn vor dem Hungertod. Nach dieser Erfahrung schmieden die beiden Fluchtpläne. Doch auf dem Weg gelangt er in die Hände des US-Militärs. Er wird zum Elitesoldaten ausgebildet und kommt später, als Kommandant einer US-amerikanischen Spezialeinheit, zurück in die Heimat, um im Drogenkrieg erbarmungslos gegen Gangs zu kämpfen.

Kritzer: „Ich schreibe fiktive Geschichten, die authentisch sind“

„Ich schreibe fiktive Geschichten, die authentisch sind“, sagt Isabel Kritzer. Um den Lesern ein realistisches Bild zu vermitteln, hat die 25-Jährige viel recherchiert und auch ihr eigenes Wissen im Militär-Bereich eingebunden.

Die Rommelshausenerin hat, nachdem sie ihren Bachelor in Betriebswirtschaftslehre abgeschlossen hat, in Australien bei einem Automobilhersteller gearbeitet, der wiederum Teile für das Militär herstellt. So sammelte sie erste Erfahrungen in dem Bereich. Auslandserfahrungen in den USA und in Mexiko halfen ihr außerdem dabei, die Szenerie realistisch zu beschreiben, erzählt die Autorin.

„Es geht um Details“, sagt Kritzer. Sie beschäftigte sich während der Recherche damit, wie die Ausbildung zum Elitesoldaten aussieht, und fragte sich: „Was sind realistische Drogenmengen, die beschlagnahmt werden? Wie viel kostet ein Kilogramm?“