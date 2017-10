Kernen-Rommelshausen Jugendliche sexuell belästigt - Hinweise gesucht

Kernen-Rommelshausen.

Eine 16-Jährige ist am Montagabend massiv bedrängt und begrapscht worden. Die Jugendliche wartete am Bahnsteig der Haltestelle Rommelshausen auf die S-Bahn, als ein unbekannter Mann an die Jugendliche heran trat und sie belästigte. Er ließ von der 16-Jährigen ab, als ein Zug in den Bahnhof einfuhr. Danach entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung.