Kernen-Rommelshausen Minister für Video-Kameras am Bahnsteig

„Offenbar besteht hier ein Gefahrenschwerpunkt“, schreibt der Minister und nennt Berichte unserer Zeitung von April dieses Jahres und Januar 2015. Im April war ein Zehnjähriger in den Spalt zwischen Zug und Bahnsteig geraten. Der Junge blieb zwar unverletzt. Es war jedoch nicht die erste brenzlige Situation am Bahnhof Rommelshausen.

Kameras oder Spiegel könnten Sicherheit verbessern

„Handeln muss aus meiner Sicht ausschließlich der Eisenbahninfrastrukturbetreiber“, so Hermann in dem Brief weiter. Das sei die DB Station&Service AG. Sie solle „das Gebotene tun, um diese gefährliche Situation so schnell wie möglich zu entschärfen“. Möglich sei dabei eine Spaltüberbrückung durch den Zug selbst, oder – wenn der Spalt auch dann noch breiter als 26 Zentimeter sei – ein „angepasstes Zugabfertigungsverfahren“ mit Kameras und Monitoren oder Spiegeln, schreibt der Minister.

Und: „Ich persönlich halte darüber hinaus eine Ausstattung des Bahnhofs Rommelshausen mit einer solchen Überwachung für eine nicht nur sinnvolle, sondern unter Umständen sogar gebotene Maßnahme, die geeignet ist, das Sicherheitsniveau deutlich zu erhöhen.“