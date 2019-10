Kernen-Rommelshausen Parkplatzsituation in der Kelterstraße sorgt für Ärger

Die Straßen rund um das Stadion in der Kelterstraße sind bei Fußballspielen am Wochenende voll. Seit Jahren dokumentiert Jürgen Schmidt das Parkchaos akribisch. Bilder, die er gemacht hat, zeigen: Autos stehen im Parkverbot und gegen die Fahrtrichtung geparkt. Auch Wohnmobile reihen sich ein und versperren bei Gegenverkehr die Sicht.

Von seinem Balkon aus hat Schmidt einen tollen Blick auf die Weinberge und auf den Kappelberg. Schön – wären da nicht die schräg angelegten Parkplätze direkt vor seiner Haustür, die den 69-jährigen Rentner in den Wahnsinn treiben. Im vergangenen Jahr entschied sich die Gemeinde dazu, die Parkplätze statt gerade schräg anlegen zu lassen. Zu oft hatten Autofahrer beim Wenden Probleme wegen der Autos, die direkt hinter ihnen am Straßenrand parkten. Zwei Auffahrunfälle dokumentierte Schmidt.

Zwei Verbesserungsvorschläge für die Parkplatzsituation

Doch optimal sei die Parkfläche noch immer nicht: Auch wenn das Ausparken durch die schrägen Parkplätze nun besser möglich ist, müssen die Autofahrer bei Vollbesetzung des Parkplatzes erst in Richtung Alte Kelter fahren und dort drehen, um dann zurück in Richtung Ortskern zu fahren. An beiden Seiten gibt es zur Baumbepflanzung hin nun außerdem Flächen, auf denen Autos nicht parken können. Höchstens Motorräder passen dort hin. An einigen Stellen sinkt der Asphalt ab, hier sammelt sich das Regenwasser. Schmidt hat zwei Verbesserungsvorschläge für die Parkplätze parat. Erstens: ein Parkverbot am gegenüberliegenden Straßenrand in der Höhe der Parkplätze. Marianne Rapp, Leiterin des Ordnungsamts, sagt dazu: „Das macht keinen Sinn.“ Dass das Parkverbot ein paar Meter weiter in Richtung Ortskern beginne, liege daran, dass Einschermöglichkeiten bei Gegenverkehr gegeben sein müssen.