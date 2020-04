Kernen-Rommelshausen Trotz Corona-Krise: Blutspender beweisen große Solidarität

Wie sieht es anderswo aus?

In Rommelshausen war die Resonanz an Spendern gut. Wie sieht es anderswo aus? Eberhard Weck, Pressesprecher des DRK Baden-Württemberg und Hessen, wagt es kaum auszusprechen: „Es läuft gut.“ Normalerweise sucht das Rote Kreuz immer nach Spendern, momentan werden die Termine zurückgefahren. Der Grund: Planbare Operationen werden aufgrund der Corona-Krise verschoben, weniger Blut wird dafür benötigt. „Gleichzeitig spüren wir eine große Solidarität in der Bevölkerung“, so Weck. Er hofft, dass das so bleibt, wenn die Ausgangsbeschränkungen gelockert werden. Schließlich gibt es Patienten, die weiterhin auf Transfusionen angewiesen sind.