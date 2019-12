Kernen-Rommelshausen Weihnachten: Gemeinsam is(s)t man weniger allein

Ricardo „Rico“ Mendes hat währenddessen alle Hände voll zu tun. Er pendelt zwischen dem Gastraum und der kleinen Küche hin und her. Er sei kein gelernter Koch, erklärt er, bei ihm gebe es heute deftige Hausmannskost, wie man sie in seiner portugiesischen Heimat schätze: als Vorspeise Samosas, Käse- und Salamistangen, Gemüsesuppe, Hähnchen und Bratkartoffeln, Pilzgratin, zum Nachtisch Kaffee und Kuchen, Glühwein.

Dies sei das Weihnachtsgeschenk an seine Kunden: Jeder, der Lust dazu habe und sich einsam fühle, sei an diesem Tag von ihm eingeladen. „Wissen Sie“, erklärt Mendes, der Schauspieler Robin Williams habe einmal gesagt, so viele Menschen seien um ihn herum, und dennoch sei er so furchtbar einsam. Die Einsamkeit, fährt Mendes fort, während er die Bleche in seinem Backofen austauscht, sei das schlimmste aller Leiden unserer modernen Zivilisation.

Das Miteinander in Rommelshausen stärken

Auch noch so viel Geld könne dagegen keine Linderung verschaffen, ebenso wenig wie beruflicher oder gesellschaftlicher Erfolg. „Und schauen Sie sich doch an, was an Weihnachten geschieht, dem großen Familienfest: an Heiligabend und am Weihnachtsfeiertag sind die Großeltern, Eltern, Onkel und Tanten herzlich willkommen, am 26. sind sie schon wieder sich selbst überlassen.“

Seit Mai betreibt Mendes die Snack-Bar „Sintra – Ricos kleine Kneipe“. Dominik, ein Stammkunde und Freund, wie er betont, sagt: „Bei Rico fühlst du dich sehr gut aufgehoben, wie daheim. Er behandelt alle seine Kunden zuvorkommend und respektvoll!“ Und sein Essen sei stets etwas Besonderes, lobt er. Mendes findet, Rommelshausen habe seine Familie und ihn so herzlich aufgenommen, die Kundschaft sei freundlich und voller Verständnis dafür, dass er als Portugiese, der die letzten Jahre in Großbritannien lebte, eben manche Dinge anders mache, als sie es gewohnt war. Oder dass er noch lernen müsse, auch die Sprache.

Deshalb will er an Weihnachten etwas zurückgeben, mit der Einladung zu diesem besonderen Nachmittag. Dazu hätten alle Kunden beigetragen, die im Dezember auf das Abstempeln ihrer Bonuskarte verzichteten. „Und wer weiß“, sagt Mendes, „vielleicht versteht der eine oder andere Gastronomiebetrieb meine Aktion auch als Anstoß, dazu beizutragen, das Miteinander in Rommelshausen und darüber hinaus ein wenig intensiver zu gestalten.“