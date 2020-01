Kernen-Rommelshausen Wo bleiben die Fahrradboxen am Bahnhof?

Testphase: Bei schlechtem Wetter fällt die Anzeige aus

Neu am Bahnhof sind zwei solarbetriebene Anzeiger an den Bushaltestellen. Sie zeigen die nächsten fünf Abfahrten in Echtzeit für den Fahrgast an – meistens. Manchmal fallen sie aus, dann liest der Fahrgast auf der Info-Tafel nur: „Bitte Aushangfahrplan beachten“. Das war zum Beispiel am Mittwoch der Fall.

Momentan befinden sich die Anzeiger in einer Testphase, in der sie auf Lesbarkeit und Verständlichkeit geprüft werden. Auch technische Funktionen werden getestet.

Der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) will außerdem herausfinden, wie groß die Solarpanels sein müssen, um die Anzeiger mit ausreichend Strom zu versorgen. Laut Ulrike Weißinger vom VVS sind insgesamt 480 solcher Anzeiger im Verbundsgebiet neu aufgestellt worden, viele davon werden mit Sonnenenergie betrieben. Sie sind mit unterschiedlich großen Solarplatten ausgestattet – was wiederum den Ausfall in Rommelshausen am Mittwoch erklärt.

Durch den wolkenverhangenen Himmel Anfang der Woche sei die Batterie nicht ausreichend geladen worden, erklärt Weißinger. Dem VVS wird solch eine Störung zwar angezeigt, dagegen machen kann er aber nichts – außer zu warten, bis die Sonne wieder scheint. Inzwischen läuft der Anzeiger wieder.

Nach der Testphase, die im Mai endet, entscheiden sich alle Gemeinden und Städte, die neue Anzeiger aufgestellt haben, für eine einheitliche Größe von Solarpanels. Falls dann noch Störungen auftreten, kümmert sich eine Wartungsfirma darum, sagt Weißinger. Rund 1200 Euro hat der Gemeinderat beim Beschluss für die Anschaffung der Anzeiger im Februar 2019 für die jährliche Wartung kalkuliert. Rund 30 000 Euro sind für die Info-Tafeln an Ausgaben geplant. Weitere vier Anzeiger sollen kommen – an den Haltestellen Karlstraße, Diakonie und Klosterstraße. An der Haltestelle Diakonie sollen außerdem TTS-Taster angebracht werden. Diese bieten eine Vorlesefunktion für sehbehinderte Menschen.

Mit den Boxen ist es noch lange nicht getan

Insgesamt kostet der Umbau des Bahnhofs zur „Mobilitätsstation Rommelshausen“ knapp 590 000 Euro. Nachdem bereits der Bahnhofsvorplatz saniert wurde, fehlen jetzt noch drei Elemente: eine virtuelle Fahrplanauskunft, eine Info-Stele, auf der Abfahrtszeiten von Bussen, ein Stadtplan und Veranstaltungen gezeigt werden sollen, und die Fahrradboxen. Wann der Bahnhof fertig ausgestattet ist, lässt sich momentan nicht sagen. Zumal es damit nicht getan ist.

Der nächste große Umbau am Bahnhof ist für 2022 geplant (wir berichteten). Die Bahn muss etwas gegen den großen Spalt zwischen Zug und Bahnsteig unternehmen. Dafür haben sich zahlreiche Politiker und Bürger starkgemacht. Immer wieder hatten sich in Rommelshausen gefährliche Unfälle beim Ein- und Aussteigen ereignet.

Ob der Umbau die Situation allerdings wirklich verbessert, bezweifelt sogar die Bahn selbst – aufgrund der Kurvenlage, in der sich der Bahnhof nach wie vor befinden wird.