Kernen Schule und Kinderhaus werden teurer

Fast 70 Prozent über dem Ansatz lag das günstigste Angebot eines Schlossers für Treppen und Geländer in der Karl-Mauch-Schule. Knapp 64 000 Euro waren veranschlagt, rund 108 000 Euro sollten die Arbeiten kosten – das zuständige Architekturbüro D’Inka Scheible Hoffmann Lewald hob die Vergabe auf, in der Hoffnung, die Schlosserarbeiten so schnell wie möglich günstiger vergeben zu können. Dasselbe gilt für die Elektro-Arbeiten: Der einzige Bieter lag mit rund 723 000 Euro Kosten rund 278 000 Euro über dem Ansatz.

Vergeben hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung auf Anraten der Architektin Bärbel Hoffmann allerdings die Abbruch- und Rohrarbeiten – obwohl auch dieses Gewerk nun fast 80 000 Euro kosten wird – rund 65 Prozent mehr als die veranschlagten rund 48 000 Euro. Ebenfalls vergeben wurden nun die Putz- und Trockenbauarbeiten für rund 281 000 Euro (Preissteigerung: neun Prozent) und die Schreinerarbeiten (plus drei Prozent). Insgesamt hat die Gemeinde nun Arbeiten an der Karl-Mauch-Schule für knapp mehr als 700 000 Euro in Auftrag gegeben. Im Investitionsplan für dieses und kommendes Jahr sind rund 1,7 Millionen Euro für das Projekt eingestellt.

Rohbauarbeiten kosten 120 000 Euro mehr