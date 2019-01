Kernen Schulweg wird sicherer

Kernen-Stetten/Weinstadt. Drei Maßnahmen sollen Radler künftig auf ihrem Weg von Stetten nach Endersbach und zurück schützen: An dem gefährlichen Überweg an der Landesstraße L 1201 warnen künftig Piktogramme auf der Fahrbahn, reflektierende Leitpfosten und früher sichtbare Schilder. Das sind Schritte in die richtige Richtung, findet die Stettener Mutter Tanya Kasa – doch sie gehen ihr noch nicht weit genug.