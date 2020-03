Kernen So läuft die Notbetreuung

Fünf Tage in der Woche kann Monique Flaig die Kinder in die Einrichtung bringen. Zwar arbeitet sie normalerweise in Teilzeit, muss aber oft auf Abruf kommen. Spontan gibt sie im Kinderhaus Regenbogen Bescheid, ob ihre Töchter heute kommen oder nicht. „Das ist gut, dass sie das in der Einrichtung so flexibel handhaben“, lobt die 32-Jährige das Team. Wenn sie aber weiß, dass sie an einem Tag definitiv nicht arbeiten muss, betreut sie ihre Töchter selbst.

Wie kommen die Kinder mit der neuen Situation zurecht? „Die Kinder verstehen das relativ gut“, sagt Flaig. Sie und ihr Mann versuchen, ihnen nahezubringen, dass sie momentan keine Freunde treffen dürfen und Abstand halten müssen. Die Regeln sind: „Nicht umarmen, nicht die Hand geben, nicht am Eis von anderen Kindern schlecken.“

Gefasste Stimmung bei Erziehern – aber auch Sorgen und Ängste

In den kommunalen Einrichtungen wie im Kinderhaus Regenbogen sind die Erzieher in zwei Teams eingeteilt, die im zweiwöchentlichen Rhythmus wechseln, ohne untereinander persönlichen Kontakt gehabt zu haben, heißt es von der Gemeinde Kernen. „Die Stimmung unter den Erziehern ist relativ gefasst“, sagt Anette Röttges, Leiterin des Kinderhauses. „Wenn wir uns austauschen, spürt man aber auch Sorgen und Ängste.“ Sie und die Erzieher stehen in Kontakt mit den Eltern und dem Elternbeirat. Ob Eltern die Kitagebühren zurückerstattet bekommen, hat die Gemeinde Kernen noch nicht entschieden.

Ausgeschlossen von der Notbetreuung sind Kinder laut Landesverordnung dann, wenn sie in Kontakt zu einer mit Corona infizierten Person stehen oder standen, wenn sie sich innerhalb der vorausgegangenen 14 Tage in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder wenn sie Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen.