Kernen Sprachprobleme bei Kindern: Was tut Kernen dagegen ?

Zwei Sprachförderkräfte sind in den Grundschulen tätig, vier in den Kindergärten. Ehrenamtliche des Roten Fadens sind ebenfalls im Einsatz: als „Sprachpaten“ im Kindergarten oder als Lernbegleiter in der Schule. „Die Lernbegleiter unterstützen Kinder, wenn die Familien dies nicht leisten können“, so Annette Reich. Dieses Angebot sei eine große Hilfe, um den Kindern die Chance auf Bildungserfolge zu geben.

Kernen lässt sich Sprachförderung rund 57 000 Euro kosten

129 von 550 Kindergartenkindern werden in Kleingruppen sprachlich besonders gefördert. Hinzu kommen 38, die am Programm „Singen-Bewegen-Sprechen“, einer Kooperation der Musikschule, teilnehmen. 41 von 486 Schulkindern erhalten Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen. Rund 16 000 Euro nimmt die Gemeinde an Zuschüssen für die Sprachförderung ein, zahlt aber dennoch kräftig drauf: rund 57 000 Euro in diesem Jahr.

Laut Annette Reich hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan bei der Sprachförderung in Kernen. Die pädagogischen Fachkräfte seien besser für das Thema sensibilisiert und ausgebildet als noch vor vier Jahren. Die steigenden Zahlen der Kinder, die an den Programmen teilnehmen, zeigten, wie groß der Bedarf sei. Und doch: „Es gelingt uns nicht immer, die Kinder optimal auf die Schule vorzubereiten.“ Das liege freilich auch an den individuellen Umständen.

Manche Flüchtlingskinder tun sich besonders schwer

So berichtete Reich jüngst vor Gemeinderäten von geflüchteten Kindern, deren Entwicklungsstand höchst unterschiedlich sei. „Manche kommen ganz ohne Sprachkenntnisse in den Kindergarten und lernen schnell, andere tun sich sehr schwer.“ Noch schwieriger gestalte sich die Situation bei Schulkindern. Teilweise haben sie laut Reich in ihrem Heimatland noch keinerlei schulische Bildung erfahren, obwohl sie schon längst im entsprechenden Alter sind. Sie aber in eine Klasse einzuschulen, in der alle anderen viel jünger sind, könne die Integration erschweren.

Andere seien zwar ihrem Alter entsprechend gebildet, sprächen aber kein Wort Deutsch. In der Karl-Mauch-Schule gibt es für diese Fälle eine Vorbereitungsklasse, die Kinder fitmachen soll für den Regelunterricht. Zusätzliche Sprachförderung in Kleingruppen sei aber auch im Anschluss dringend erforderlich.

Für Sprachmentorin Annette Reich stellt sich außerdem die Frage, „ob es ausreicht, nur die Kinder im Blick zu haben“. Ihr schweben niederschwellige Angebote auch für die Eltern vor, zum Beispiel ein Café, bei dem gesungen und sich unterhalten wird. Dann können Eltern und Kinder zu Hause gemeinsam singen – und gegenseitig für die nötige „Sprechfreude“ sorgen.