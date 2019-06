Kernen Spvgg Rommelshausen will sich professionalisieren

Konkret geht es der Vereinsführung darum, das Sportangebot und die Kooperation mit externen Partnern wie Schulen und Firmen zu erweitern, die Abteilungen intern besser zu vernetzen und moderne, personenunabhängigere Strukturen zu schaffen. Denn wie in vielen Vereinen ist der Erfolg auch in Rommelshausen schwer abhängig von einzelnen, besonders engagierten Ehrenamtlichen.

Reibungspunkte wird es mit Sicherheit geben

Die Funktionäre und Übungsleiter sollen vor allem im administrativen Bereich entlastet werden, damit sie sich auf den Sport konzentrieren können. Beim Thema Datenschutz hat der Verein gute Erfahrungen mit einem externen Dienstleister gemacht. Auch das Finanzwesen könnte in Zukunft in hauptamtliche Hände gelegt werden. Das alles kostet Geld. Deshalb muss die Spvgg, die freilich ein gemeinnütziger Verein bleiben will, eher früher als später Überschüsse erwirtschaften.

Dabei hilft, dass sich im Sportpunkt im ersten halben Jahr bereits rund 600 Mitglieder angemeldet haben. Der Verein hat hier eine ganz neue Zielgruppe erschlossen: diejenigen, die sich nicht an feste Trainingszeiten halten können oder wollen.

Reibungspunkte mit den Abteilungen wird es auf dem Weg zur „Spvgg 2025“ mit Sicherheit geben, das ist den Vorstandsmitgliedern bewusst. Schließlich wird von Fußballern, Leichtathleten und Co. verlangt werden, ihre jahrelang gewachsenen Strukturen zu hinterfragen, anzupassen, gegebenenfalls Souveränität an den Hauptverein abzugeben. Und es könnte durchaus passieren, dass Abteilungen, die kaum noch Mitglieder haben, aber wertvolle Ressourcen binden, generell auf den Prüfstand kommen. Auch Kooperationen mit anderen Vereinen sind in solchen Fällen eine Option.

Eine Entwicklung über die kommenden Jahre hinweg

Doch das ist Zukunftsmusik. Die Abstimmung mit den Abteilungen wird erst im zweiten Halbjahr anlaufen. „Wir hören die Nöte und Sorgen“, sagt der Erste Vorsitzende Herbert Hagenlocher, gerade was die sportliche Infrastruktur angeht. Über die Köpfe der Ehrenamtlichen hinweg soll nichts entschieden werden. René Marek, der im Vorstand für die Kommunikation zuständig ist, betont: „Dieser Prozess wird nicht in drei Monaten abgerissen werden.“ Das werde schon im Projekttitel „Spvgg 2025“ deutlich.

Zunächst einmal soll der Sportpunkt in die Vereinsstruktur integriert werden. Die beiden Zentren Kelterstraße und Stettener Straße sollen die Sportvereinigung nicht auseinanderreißen. Wenn alle an einem Strang ziehen, ist sich die Vereinsführung sicher, wird der Spagat gelingen.