Kernen Stefan Altenberger wechselt nach Schorndorf

Schorndorf/Kernen.

Der ehemalige Bürgermeister von Kernen, Stefan Altenberger, ist am Donnerstag (13.02.) vom Schorndorfer Gemeinderat zum neuen Fachbereichsleiter Sicherheit und Ordnung gewählt worden. Das gab die Stadt Schorndorf am Freitagmorgen bekannt. Sein Amt tritt er demnach zum 1. April 2020 an. „Wir freuen uns, dass wir mit Stefan Altenberger einen erfahrenen und im Remstal sehr gut vernetzten Kollegen für unsere Stadt gewinnen konnten“, wird Oberbürgermeister Matthias Klopfer in der Pressemitteilung zitiert.