Kernen-Stetten Acht Tipps für den Winterweinweg

1. Wann geht’s los?

Um 14 Uhr starten am Samstag sowohl die Weingüter als auch die Gastronomen an vier Stationen ihren Verkauf. Bis 21 Uhr haben die Pavillons geöffnet. Weiter geht’s dann am Sonntag um 11 Uhr. Der Winterweinweg endet um 19 Uhr.

2. Wie kommen Sie dorthin?

Parkplätze stehen nur begrenzt zur Verfügung – am Parkplatz Weinstraße unterhalb der Glockenkelter und in der Ortsmitte. Das Ordnungsamt weist auf folgende Parkplätze hin: beim Sportplatz, im Hof der alten Schule in der Kirchstraße, in der Tiefgarage der Karl-Mauch-Sporthalle, an der Karl-Mauch-Schule sowie am Alten Friedhof. Die Gemeinde rät, aufgrund der begrenzten Parkplätze mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen: Von und nach Esslingen verkehrt der Expressbus X 20. Dieser fährt ebenfalls von und nach Waiblingen sowie die Linie 211. Von und nach Fellbach ist die Linie 212 unterwegs. Ausstieg ist an der Haltestelle „Stetten Diakonie“. Von dort aus geht es zu Fuß durch die Ortsmitte hoch zur Yburg.