Kernen-Stetten.

Am Mittwochnachmittag wurde ein Feinkosthändler in der Mercedesstraße wegen ausgelaufener Kühlflüssigkeit geräumt. Laut Polizeibericht rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei um 15:38 Uhr mit zahlreichen Einsatzkräften an. Die Messungen durch die Feuerwehr ergaben keinerlei Hinweise auf eine gefährliche Substanz, woraufhin die Einsatzmaßnahmen um 16:25 Uhr beendet werden konnten. Verletzt wurde niemand.