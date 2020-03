Kernen-Stetten Gefährliches Eck an der Stettener Ortsdurchfahrt

„Dringender Handlungsbedarf“

In einem aktuellen Haushaltsantrag fordert die CDU-Fraktion die Verwaltung jetzt auf, einen zweiten Spiegel gegenüber der Einmündung in die Rotenbergstraße anzubringen, „der eine freie Sicht auf den Verkehr aus Fahrtrichtung Esslingen kommend bietet“. Dieser Spiegel, für den die CDU rund 1500 Euro Kosten veranschlagt, soll beheizt sein, „um optimale Sicht auch in den Wintermonaten zu ermöglichen“. „Hier besteht dringend Handlungsbedarf, um Unfälle zu vermeiden“, schreibt die CDU in ihrem Antrag, der Verwaltung sei das bereits bekannt.